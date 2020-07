Coronavirus

Fin de la quarantaine pour entrer en Angleterre

Les autorités ont levé l’isolement obligatoire des voyageurs en provenance d’environ 70 pays et territoires, dont la Suisse. La mesure prendra effet vendredi prochain.

Au grand soulagement du secteur touristique, Londres a annoncé vendredi vouloir lever, dès le 10 juillet, les mesures de quarantaine imposées jusqu’ici aux personnes entrant sur son territoire. Les voyageurs arrivant en Angleterre en provenance de plus de 70 pays et territoires, dont la Suisse, ne seront plus forcés de s’isoler.