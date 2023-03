Genève : Fin de la renaturation de l’Aire en campagne

La quatrième étape de la renaturation de l’Aire est terminée. Le Canton et la commune de Perly-Certoux ont inauguré lundi les dernières réalisations menées autour du cours d’eau. Après deux ans de travaux, celui-ci a été réaménagé sur plus d’un kilomètre entre le village de Certoux et la frontière franco-suisse. L’un des buts de cette renaturation est notamment de mieux protéger contre les risques de crues et d’inondations. La rivière ne coule plus dans un canal en béton, mais a retrouvé un «large lit majeur naturel». Des ouvrages de sécurité comme des digues en amont de l’autoroute ou du village de Lully ont été installés pour faire face aux phénomènes exceptionnels.

Arbres et végétaux plantés

Des îlots en losange ont été réalisés sur la rive gauche du cours d’eau, lui permettant de façonner lui-même son lit et favorisant le développement de la faune et de la flore. Une dizaine de milliers d’arbustes, roseaux et autres semences, ainsi que 125 arbres ont été plantés à l’occasion de cette quatrième étape. Un espace récréatif pour la population a été créé dans le secteur du Pré-des-Noyers et en rive droite. Il comporte un gradin au bord de l’eau, une douzaine de tables et bancs en bois, deux fontaines et un espace pour les enfants. Une nouvelle passerelle piétonne a été construite en amont du pont de Certoux.