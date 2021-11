COP26 – Fin de la voiture à essence: «La Suisse joue la lanterne rouge»

Les discussions lors de la COP26 n’ont pas encore abouti à quoi que ce soit de révolutionnaire. Des tentatives ont émergé, comme une déclaration signée par plusieurs pays et constructeurs automobiles qui s’engagent à ce que toutes les nouvelles voitures mises en circulation sur la planète entière en 2040 soient «zéro émission». Parmi les signataires: des pays comme l’Autriche, le Royaume-Uni, la Suède ou l’Inde, et des constructeurs comme Ford, Volvo, General Motors ou Mercedes. Parmi les absents: la Suisse.

«La Suisse pourrait et devrait prendre un rôle exemplaire en matière de politique climatique. En lieu et place, elle joue la lanterne rouge à Glasgow», se désole l’Association transports et environnement (ATE), qui se dit «extrêmement déçue» dans un communiqué vendredi, d’autant plus que l’objectif fixé (2035 pour les marchés principaux, 2040 pour le monde entier) n’est lui-même pas suffisant pour atteindre les objectifs de zéro émission nette en 2050.