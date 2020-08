Mont Blanc

Fin de l’alerte au glacier italien de Planpincieux

Les dernières infos recueillies sur le glacier ont confirmé un retour aux paramètres de risques habituels. La commune de Courmayeur a donc annoncé la levée des mesures de sécurité.

Habitants évacués mercredi soir

Dans le Val d'Aoste, la petite vallée du Val Ferret est voisine de la célèbre station de Courmayeur et de l’entrée du tunnel du Mont Blanc, entre la France et l’Italie. La zone concernée était néanmoins située à au moins quatre kilomètres de l’entrée du tunnel, et plus encore de Courmayeur, où la situation est restée parfaitement normale ces derniers jours.