Tennis: Fin de l’aventure pour Bencic à Roland-Garros

Avertissement

Après avoir lâché quatre jeux d’affilée, la Suissesse a stoppé l’hémorragie et démontré qu’elle savait aussi varier son jeu avec des amorties (!). Le moment où elle s’est complètement relancée est arrivé dans le troisième jeu du 2e set. Coupable d’avoir fait attendre Leylah Fernandez, qui était prête à servir, Belinda Bencic a écopé d’un avertissement. Cela l’a beaucoup agacé et trois frappes très appuyées plus tard, elle a pris les commandes de la deuxième manche pour ne plus les lâcher, bien aidée par les mauvais choix de la Canadienne au filet.