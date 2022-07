Tennis: Fin de l’aventure pour Kilian Feldbausch

Il faut dire que le Croate n’était plus tout à fait le même joueur lorsqu’il est revenu de sa pause toilettes, à la fin du premier set (une pratique décidément très à la mode). Légèrement en surpoids, Poljicak possède un bras supersonique et une magnifique main: un talent qu’il a commencé à étaler au son des encouragements bruyants de son clan.

«D’un coup, l’adversaire est devenu plus actif sur les jambes. Il a davantage osé. Et après le rebreak au deuxième (2-2), Kilian s’est un peu perdu mentalement, regrettait Michael Lammer, son entraîneur à Swiss Tennis. C’est dommage de ne pas avoir réussi à rester au contact plus longtemps. Il aurait fallu contrer la balle adverse, mieux défendre sa ligne de fond. Kilian a commencé à reculer, il a perdu en qualité de frappe et Poljicak a pris le dessus.»