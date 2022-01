Tennis – Fin de l’aventure pour Kilian Feldbausch à Melbourne

Premier joueur suisse à atteindre les demi-finales de l’Open d’Australie junior depuis un certain Roger Federer en 1998, Kilian Feldbausch (16 ans) ne dépassera pas le «Maître» sur cette quinzaine à Melbourne Park. Le protégé de Michael Lammer peut toutefois être très fier de son parcours Down Under.

Opposé à l’un des tout meilleurs joueurs de sa génération, le Tchèque Jakub Mensik, 16 ans aussi mais tête de série No 4 du tournoi et 6e joueur mondial de la hiérarchie ITF, le Genevois, tête de série No 11 et 21e au classement, s’est finalement incliné 6-1 4-6 6-2 après 2 heures de jeu sur le court No 5.