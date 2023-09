Peut-on jeter l'eau chlorée de sa piscine sans tuer les poissons?

À deux reprises en 2022, des truites étaient mortes à cause du chlore, dans le canton de Fribourg. Police cantonale FR

«À Buttisholz (LU), au moins 75 poissons sont morts à la mi-août après qu’un particulier a déversé l’eau chlorée de sa piscine privée dans une bouche d’égout», explique la police lucernoise. Cette dernière constate également que ce type de pollution, typique de la fin de l’été, se produit «de plus en plus souvent». Et en effet, des cas identiques avaient par exemple été relevés l’année dernière à Fribourg ou en 2021 dans le Jura. «Le canton recense chaque année entre un ou deux cas de pollution de cours d’eau liée aux piscines privées. Il est donc impératif de s’assurer de la bonne évacuation des eaux», rappellent les autorités fribourgeoises.

Pour minimiser les mauvaises surprises, ces dernières viennent de publier un rappel des règles à respecter. On y apprend par exemple que les eaux de baignade sont considérées comme non polluées et doivent être évacuées vers les canalisations d’eaux pluviales, raccordées à un cours d’eau (lire encadré). Il est néanmoins «impératif de cesser tout apport de produit de traitement de l’eau (chlore, brome…) et d’interrompre tout traitement de l’eau (électrolyse) au moins 48 heures avant de vider le bassin», souligne Fribourg. Une fois le bassin vidé, les eaux de nettoyage, chargées en détergent, acide ou eau de Javel, sont en revanche considérées comme polluées et doivent par conséquent être évacuées dans les canalisations raccordées à la station d’épuration (WC, douche, évier, etc.).

On peut arroser avec l’eau de la piscine

L’eau chlorée peut également être utilisée pour arroser le jardin, sous certaines conditions. Les plantes supportent tout à fait une certaine quantité de chlore, élément chimique que l’on trouve également dans la nature. Mais la teneur en chlore de l’eau devant être aussi faible que possible, il est préférable d’attendre une dizaine de jours afin que cette substance se dégrade naturellement avant d’utiliser l’eau pour arroser. De plus, toutes les plantes ne supportent pas l’eau chlorée et il n’est pas exclu que cet élément s’accumule dans les fruits. Il est donc conseillé de n’utiliser l’eau chlorée que pour les plantes ornementales.

À noter encore que les auteurs de pollution entraînant une dégradation de l’environnement, en particulier lorsque des animaux meurent, risquent des sanctions pénales. Ainsi, la police lucernoise rappelle qu’un contrevenant a écopé l’année dernière de 120 jours-amende avec sursis, ainsi que d’une amende de 900 francs. Quant au sexagénaire de Belfaux (FR), qui avait pollué le Tiguelet et tué près de 600 truites en 2022, il avait écopé de 20 jours-amende avec sursis et d’une amende de 400 francs.