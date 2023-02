Hockey sur glace: Fin de léthargie pour Malgin en NHL

Getty Images via AFP

Denis Malgin (26 ans) a mis fin à une longue période de disette dans la nuit de mardi à mercredi, dans le championnat de NHL, où neuf rencontres figuraient au calendrier. Sevré de but depuis 29 matches, l’attaquant soleurois a allumé la lampe pour Colorado, battu dans le temps supplémentaire par Tampa Bay à la Ball Arena de Denver (3-4 ap).

Acquis par voie de transaction le 19 décembre par l’Avalanche, l’ancien joueur des ZSC Lions et du Lausanne HC n’avait plus touché la cible, depuis le 30 octobre, soit depuis 29 parties. Ce soir-là, alors qu’il portait le maillot des Toronto Maple Leafs, il avait enfilé l’aiguille à Anaheim.

Le 31e but de Meier

Au SAP Center de San Jose, les Sharks se sont effacés devant Pittsburgh (1-3). L’ailier droit appenzellois Timo Meier (26 ans) a sauvé l’honneur du club californien, en fin de partie (son 31e but de l’exercice).

Trois Suisses, pas de point

Les trois Suisses en uniforme à la Nationwide Arena de Columbus, où New Jersey s’est imposé 2-3, n’ont pas laissé de trace sur la feuille des pointeurs.

Quant au joueur de centre valaisan des Diables Nico Hischier (24 ans), il a sué pendant 16’27’’ et préservé un différentiel neutre. L’ex de Viège et de Berne n’a pas marqué depuis huit matches et son compteur de réussites demeure bloqué sur le chiffre 99.