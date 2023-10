Ce dimanche, on pourra dormir une heure de plus

Vers la fin du changement d’heure aux USA

À noter qu’aux États-Unis, le Sénat a approuvé en mars 2022 un projet de loi baptisé «The Sunshine Protection Act» qui permettra de rendre l’heure d’été permanente dans tous les États, sauf Hawaï. Si la loi est promulguée, les Américains n’auront plus à changer d’heure deux fois par an. Mais le projet peine à convaincre la Chambre des représentants et le changement d’heure est toujours en place. Il aura lieu aux USA dans la nuit du 4 au 5 novembre prochain.