Déclaration sur l’honneur

Tout voyageur de 11 ans et plus devra présenter le document « à la compagnie de transport et aux autorités de contrôle à la frontière » . Il devra en outre remplir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme s d’infection au covid-19, qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant le voyage et qu’il accepte qu’un nouveau test de dépistage ou un examen biologique de dépistage puisse être réalisé à son arrivée en France.