Coupe du monde féminine 2023: Fin de parcours abrupte pour la Suisse au Mondial

L'équipe de Suisse est éliminée de la Coupe du monde et, samedi, elle ne peut bien se réjouir que d'une chose: avoir fait ressortir le meilleur d'une très belle sélection d'Espagne. L'enjeu était pourtant le même au coup d'envoi pour Suissesses et Espagnoles: remporter un match à élimination directe d'un grand tournoi pour la première fois de leur histoire. Une fois sur le terrain, les armes n'étaient pas les mêmes. Et l'équipe nationale a sombré face à bien plus forte qu'elle.