Tennis: Fin de parcours pour Belinda Bencic à Madrid

Une fois du bon côté, une fois du mauvais. Pour remporter son dernier titre à Charleston, début avril, Belinda Bencic (WTA 13/25 ans) avait passé l’obstacle Ons Jabeur (WTA 10/27 ans) en finale. La revanche a eu lieu lundi sur la terre battue de Madrid, et la Tunisienne ne s’est pas fait prier pour la savourer.

La Saint-Galloise venait d’enlever la deuxième manche avec un certain allant. Plus en jambes dans la manche initiale et finale (6-2 3-6 6-2), Jabeur s’est offert le droit d’affronter la gagnante du match opposant Coco Gauff à Simona Halep au prochain tour.