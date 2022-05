Hockey sur glace: Fin de parcours pour une Suisse malchanceuse

Le défi proposé par une équipe américaine diminuée ne semblait pourtant pas insurmontable. La formation de David Quinn ne comptait-elle pas que cinq défenseurs de métier au coup d’envoi? Elle a ainsi proposé un hockey simpliste, voire un brin minimaliste sachant qu’elle comptait tout de même dans ses rangs une majorité de joueurs évoluant en NHL. Mais la solidité défensive et l’impact physique mis par Seth Jones et compagnie a gêné une équipe de Suisse que trop rarement dangereuse devant le portier Jeremy Swayman et globalement en dedans.

Genoni se rate

Malgré l’absence de son No 71 et un rebrassage forcé de ses lignes offensives, l’équipe de Suisse n’a jamais renoncé et a continué à pousser. Mais Ben Meyers, idéalement servi par Karson Kuhlmann, a profité des espaces laissés par la défense helvétique pour s’offrir un doublé et le but de la sécurité (55e). On ne saura jamais si l’issue de la rencontre aurait été tout autre si Timo Meier avait touché la cible et non le montant américain en tout début de période médiane (21e). Toujours est-il que ce sont bien les États-Unis qui disputeront, samedi, les demi-finales contre la Finlande, alors que le Canada affrontera les Tchèques. Quant à la sélection de Patrick Fischer, elle a vu son parcours s’arrêter prématurément au stade des quarts de finale pour la troisième édition de suite.