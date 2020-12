«Ç a aurait été cool de continuer, mais comme on a été pris à la dernière minute pour la demi-finale, on était déjà content s de pouvoir y participer et de pouvoir finir sur un très bon numéro », confie Léonilde . Ce qui leur a fait plaisir, c’est de voir que les quatre jurés et Issa Doumbia, juré invité, ont apprécié leur prestation, d’autant plus que Marianne James et Sugar Sammy n’avaient pas été tendres avec eux à l’issue de leur audition. « Ils nous ont tous dit qu’ils ne regrettaient pas du tout de nous avoir pris en demi-finale et que nous avions largement notre place », se réjouit Yera .