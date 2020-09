obsolescence 3.5 01.09.2020 à 17:21

J'ai reçu une notification de Mozilla, pour me dire que ma tablette ne sera plus pris en charge pour les futures mises-à -jours! Elle n'a que 5ans, elle va très bien, et je devrais acheté une nouvelle? Ben non, j'ai pas envie d'en faire un déchet! Mon PC portable à 8ans et lui il va très bien aussi et les mises-à -jours continue sans problème! Donc les systèmes Androïde et IOS, c'est limité dans un temps très courts! Donc l'obsolescence est programmée dès le départ! Mon smartphone... il est vieux aussi! Mais je l'utilise que pour téléphoner, sms, vibre, music! Donc leurs mise-à-jours bye bye!