Genève - Fin de quarantaine pour les élèves testés

Se retrouver avec son enfant sur les bras parce que plusieurs de ses camarades de classe sont positifs au Covid-19? Dès la semaine prochaine, cela ne pourrait plus être qu’un lointain souvenir. Selon la télévision Léman bleu, la fermeture des classes en cas de flambée de cas de Covid-19 ne sera bientôt plus automatique. En lieu et place, il sera proposé aux élèves, sous réserve de l’autorisation des parents, de passer des tests. Si le résultat s’avère négatif, alors l’enfant sera exempté de quarantaine.