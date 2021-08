Conseil d’Etat vaudois : Fin de règne pour le PLR Philippe Leuba

Après quinze ans en place, le conseiller d’Etat a annoncé qu’il ne se représenterait pas aux élections cantonales de mars 2022. De nouveaux candidats s’annoncent déjà.

C’est une page qui se tournera en juin prochain: après trois législatures pour un total de quinze ans, le conseiller d’Etat PLR, Philippe Leuba, renonce à se représenter lors des élections de mars 2022. Il annoncé jeudi dans «La Côte» qu’il ne briguerait pas de quatrième mandat, indiquant avoir pris sa décision «exclusivement en concertation avec ma femme». Il estime avoir fait son temps et indique vouloir se consacrer à d’autres projets, et dévouer plus de temps à sa famille.