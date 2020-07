Football

Fin de saison pour Guillaume Hoarau

L’attaquant des Young Boys souffre d’une déchirure musculaire. Il ne jouera plus en 2019-2020.

Coup dur pour les Young Boys dans la course au titre. Sorti sur blessure, mercredi soir à la 34e minute de jeu face au FC Thoune, Guillaume Hoarau souffre d'une déchirure musculaire au mollet gauche, annonce le champion de Suisse en titre dans un communiqué. L'attaquant français devra observer une pause de six semaines et est donc forfait pour la fin du championnat de Super League.