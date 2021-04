Basketball : Fin de saison pour Jamal Murray

Le meneur des Denver Nuggets s’est rompu un ligament croisé antérieur et ne jouera plus avant de longs mois.

Le meneur de Denver, Jamal Murray, blessé au genou gauche lors de la défaite à Golden State lundi soir, s’est rompu un ligament croisé antérieur et sera absent de longs mois, un coup dur pour les Nuggets prétendants au titre NBA. «Jamal Murray souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il sera absent pour une durée indéterminée», a indiqué mardi la franchise du Colorado.

Dans la nuit, le joueur de Kitchener (Ontario), âgé de 24 ans, avait passé une IRM (imagerie par résonance magnétique) et sa blessure suscitait déjà la vive inquiétude de toute son équipe. «Il venait de revenir, après quatre jours d’absence car son genou droit le gênait… C’est un sentiment terrible. Gardez Jamal dans vos pensées et vos prières et espérons que nous aurons de bonnes nouvelles», avait réagi son entraîneur Michael Malone.