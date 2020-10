Météo : Petite «bombe dépressionnaire» en route vers la Suisse

Une forte dépression, actuellement en France, va entraîner vendredi un fort courant de foehn dans les Alpes et d'abondantes précipitations sur les versants sud des Alpes.

A l'avant de la tempête Alex qui traverse la Suisse vendredi, un fort courant du sud doux et chargé d'humidité va repousser la limite des chutes de neige jusque vers 3000 mètres. Un avis de degré 4 a été émis pour le Tessin, l'Engadine et la région du Simplon, selon un communiqué de MétéoSuisse. Des cumuls de 100 à 150 mm de pluie pour la journée de vendredi sont attendus, avec localement des pics jusqu'à 200 à 250 mm, notamment dans le val Maggia. Ces précipitations vont également déborder vers le nord avec des avis de degré 3 pour les Alpes valaisannes, le Haut-Valais et jusque dans les Grisons. Dans ces régions, de 60 à 90 mm de précipitations sont attendus. Quelques orages pourraient venir se greffer.