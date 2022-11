Hockey sur glace : Fin de série pour Bienne, Ajoie battu par Davos

Les Seelandais se sont inclinés samedi soir à Lugano (5-3) et voient ainsi une belle série prendre fin. Les Jurassiens ont subi la loi des Grisons (3-5) à Porrentruy.

Yannick Rathgeb et les Biennois n’ont pas réussi à passer l’épaule contre les Luganais (ici Brett Connolly). Marusca Rezzonico/freshfocus

Samedi soir, Bienne affrontait Lugano au Tessin et beaucoup voyaient dans cette rencontre l’occasion pour les Seelandais d’aligner une onzième victoire consécutive après la 10e acquise vendredi soir contre Rapperswil (5-4). En face, les Tessinois avaient tout de la victime expiatoire, eux qui n’avaient remporté qu’un match lors de leurs quatres dernières sorties et qui pointaient juste un point devant Ajoie à l’avant-dernière place du classement au coup d’envoi. Pourtant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu: la proie désignée s’est transformée en prédatrice et Bienne a perdu 5-3.

Les deux premiers tiers ont débuté de la même manière pour les hommes Antti Törmänen. Un Biennois qui marque et, derrière, des Luganais qui réagissent en prenant le large. À la réussite de Yakovenko (6e), Fazzini (13e) et Arcobello (17e) ont répondu en trompant Le gardien Säteri dans la première période. Et dans la suivante, après le but de Brunner (23e), Kaski (26e), Müller (38e) et Josephs (38e) ont donné de l’air à leurs couleurs pour la plus grande joie des 4695 spectateurs de la Corner Arena.

Dans le dernier tiers-temps, les débats se sont équilibrés et personne n’a trouvé l’ouverture. Personne ou presque, puisqu’à 21 secondes du terme de la rencontre, Lööv a marqué le troisième but biennois, malheureusement trop tardif donc inutile.

Bienne conserve bien sûr la deuxième place du classement compte tenu de son excellent parcours ces derniers temps, mais ce coup d’arrêt permet à ses poursuivants directs, Rapperswil, Zurich et Zoug, de se rapprocher.

Le HC Ajoie perd avec Devos en tribunes

Zurich a trouvé la voie du succès, samedi à Porrentruy. Jonathan Vallat/freshfocus

Comme Le Matin l’avait annoncé dans le courant de l’après-midi, le coach tchèque Filip Pesan s’est délibérément privé de son top scorer Philip-Michaël Devos pour affronter le HC Davos à Porrentruy. Une mesure choc qui a beaucoup fait jaser dans le Jura. Le Québécois venait en effet de disputer 427 matches de suite sous le maillot du HC Ajoie et n’avait encore jamais manqué une seule partie depuis son arrivée dans le Jura en 2015.

Sur la glace et sans son top scorer, le HC Ajoie a pris un départ cauchemardesque, s’est bien repris, avant de craquer en fin de soirée. Les Jurassiens étaient menés 0-2 après seulement neuf minutes de jeu. C’est alors que Thibault Frossard - un des joueurs qui ne figure pas dans les petits papiers de Pesan depuis le début de la saison - est sorti de sa boîte. Promu au centre de la deuxième triplette offensive (à la place de Devos), Frossard a tout d’abord été à l’origine du 1-2 signé Sciaroni (10e) avant d’égaliser à 2-2 à la 14e minute.

Les Jurassiens ont même pris les devants - pour la première et dernière fois de la soirée - lorsque Fabio Arnold a dévié un peu chanceusement le puck au fond des filets (23e, 3-2). Bien partis pour renouer avec la victoire après deux défaites de rang et huit revers lors de leurs dix dernières sorties, les joueurs de Pesan se sont laissés surprendre à deux reprises avant la fin de la deuxième période (35e et 39e). Les Grisons ont ensuite foncé vers la victoire à trois points grâce à un but de Marc Wieser à la 49e minute.

Le HCA va aborder la pause internationale en tant que lanterne rouge. Une trêve d’une dizaine de jours tombe certainement à pic pour le club jurassien. Reste désormais à voir si Devos sera de retour dans l’alignement à la rentrée. Le prochain match aura lieu le 18 novembre à Porrentruy contre Rapperswil.