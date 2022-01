Royaume-Uni : Fin des annonces «parasites» ou «inutiles» dans les trains

Londres veut supprimer les annonces «parasites» qui perturbent la quiétude des trajets dans les trains anglais pour donner la priorité aux messages de sécurité essentiels.

Les usagers des trains britanniques ne seront bientôt plus dérangés durant leurs trajets par les annonces «parasites».

«Le gouvernement va passer en revue et supprimer les annonces dans les trains qui engendrent du bruit inutile et perturbent les trajets», a indiqué vendredi, le ministère des Transports, dans un communiqué. «Les passagers ne seront plus bombardés de messages parasites au haut-parleur qui détournent leur attention des messages essentiels pour leur sécurité», les seuls qui seront maintenus, a-t-il ajouté.