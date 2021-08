Canada : Fin des audiences d’extradition de la responsable de Huawei

Les dernières audiences d’extradition vers les États-Unis de la directrice financière du géant chinois Huawei se sont terminées mercredi à Vancouver, concluant près de 1000 jours de bataille judiciaire et de crise diplomatique.

Ces dernières audiences, qui ont commencé début août, se sont déroulées alors que la justice chinoise vient de condamner deux Canadiens, le premier à la peine de mort pour trafic de drogue et l’homme d’affaires Michael Spavor à 11 ans d’emprisonnement pour espionnage.

L’arrestation de la directrice financière de Huawei, suivie quelques jours plus tard en Chine par celle de deux Canadiens, Michael Spavor et l’ex-diplomate Michael Kovrig, a provoqué une grave crise diplomatique entre Pékin et Ottawa.