Education: Fin des devoirs au postobligatoire: un affront aux apprentis

L’École cantonale de Zurich Nord, un des plus grands établissements du postobligatoire de Suisse, avec 2200 élèves, examine actuellement la possibilité de supprimer les devoirs à domicile. La charge est trop importante, a-t-on estimé après un sondage auprès des élèves, dont la moitié ont indiqué qu’ils passaient deux heures ou plus en semaine à travailler à la maison pour l’école. Le sujet est désormais à l’ordre du jour dans les lycées, collèges et autres gymnases de toute la Suisse selon la «NZZ am Sonntag».