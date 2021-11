Suisse – Fin des indemnités forfaitaires pour les enfants intolérants au gluten

La maladie cœliaque, c’est quoi?

La maladie cœliaque est une réaction auto-immune au gluten, un composant de différentes céréales. Chez ces personnes, le gluten endommage la muqueuse de l’intestin grêle. Une prédisposition génétique joue un rôle essentiel dans le développement de la maladie, informe le Centre d'Allergie Suisse aha! sur son site. «L’apport de gluten mène à un endommagement de la muqueuse de l’intestin grêle et à la dégradation des villosités intestinales (des replis muqueux), ce qui diminue la surface intestinale. L’absorption des nutriments comme les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines et les minéraux est donc réduite et ils ne sont plus disponibles en quantité suffisante pour l’organisme. Ce déficit en nutriments peut entrainer des carences (en fer, p. ex.), avec les conséquences correspondantes (une anémie, p. ex.).»