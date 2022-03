Covid-19 en Suisse – Fin des masques, des isolements et de la situation particulière

Vigilance jusqu’en 2023

Le Conseil fédéral estime qu’«une détérioration est peu probable au cours des prochains mois», mais ne veut pas complètement baisser la garde pour autant. La Confédération et les cantons prévoient une phase de transition jusqu’au printemps 2023, durant laquelle une «vigilance et une capacité de réaction accrues sont nécessaires». Concrètement, il s’agit de maintenir les structures permettant aux cantons et à la Confédération de réagir rapidement à un changement de situation. Cela concerne notamment le dépistage, la vaccination, le traçage des contacts, la surveillance et l’obligation de déclaration des hôpitaux. L’objectif du Conseil fédéral est désormais de pouvoir lutter contre le Covid-19 sans devoir revenir à une situation particulière. «Ce n’est pas prévu, sauf si nous étions confrontés à une situation encore plus grave que tout ce que nous avons déjà vécu», a déclaré Alain Berset.