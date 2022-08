Washington : Fin des mesures migratoires contestées de Trump

La mesure sera abolie «de manière rapide et ordonnée», a écrit le ministère dans un communiqué. Les «PPM présentent des défauts endémiques, imposent des coûts humains injustifiables et détournent des ressources et du personnel d’autres efforts prioritaires visant à sécuriser notre frontière», a justifié le ministère.

Une approche plus humaine

Peu après son entrée en fonction, M. Biden avait tenté d’y mettre un terme pour une approche se voulant plus humaine de l’immigration. Mais des États gouvernés par les républicains, dont le Texas, avaient contesté en justice la décision et obtenu gain de cause. Le gouvernement a alors retravaillé le projet et saisi la Cour suprême qui, le 30 juin, a finalement validé l’annulation du décret migratoire par l’administration de Joe Biden.