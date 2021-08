Afghanistan : Fin des opérations d’évacuation annoncée par l’Espagne et le Royaume-Uni

Tandis que l’Espagne a annoncé l’arrivée de ses «deux derniers vols» à Dubaï, le Royaume-Uni a déclaré que ses opérations d’évacuation seraient terminées dans «quelques heures».

«Un avion militaire A400 est arrivé à Dubaï en provenance de Kaboul à 07 h 20 du matin. Un second vol doit atterrir à 08 h 20. Avec ces deux vols, l’évacuation espagnole des collaborateurs afghans et de leurs familles est terminée», a annoncé le gouvernement dans un communiqué.

À bord de ces deux derniers vols, 81 Espagnols qui se trouvaient encore en Afghanistan, parmi lesquels du personnel de l’ambassade, des militaires de l’armée de Terre et de l’armée de l’air, quatre militaires portugais et 83 collaborateurs afghans de l’Espagne, du Portugal et de l’Otan. Ils rejoindront en milieu d’après-midi la base militaire de Torrejon de Ardoz, près de Madrid, via un vol d’Air Europa, a précisé le gouvernement.