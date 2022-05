Mobilité à Genève: Adieu les parkings gratuits!

Utiliser sa voiture pour aller jouer au football le dimanche sans bourse délier? Dès le 26 mai, ce ne sera plus possible en Ville de Genève. La commune a annoncé que les parkings des centres sportifs du Bout-du-Monde et de Belle-Idée, les deux derniers à être gratuits, passeront au régime payant. « ç a fait cher le sport!» s’est insurgé un lecteur de «20minutes» après avoir pris connaissance de la nouvelle via un papillon d’information.