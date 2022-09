Fin des pastilles d’iode à la maison: mauvaise décision, selon Neuchâtel

Berne, Fribourg et Neuchâtel font partie des villes qui ne se trouvent plus dans un rayon de 50 km d’une centrale nucléaire.

Le Conseil fédéral ne veut plus distribuer de comprimés d’iode à la population habitant à moins de 50 kilomètres de la centrale de Mühleberg, puisque celle-ci a cessé de fonctionner. À la place, les cantons doivent faire des stocks et prévoir des plans pour les distribuer dans un délai de douze heures, à toute leur population, en cas d’accident. En avril, le projet a été mis en consultation. Parmi les concernés, les Cantons de Fribourg et de Vaud n’ont pas tiqué et acceptent sans détour.