Football : Fin des poursuites contre la Juventus et Naples

La justice sportive italienne a acquitté vendredi l’ensemble des onze clubs, dont la Juventus et Naples, et la soixantaine de dirigeants poursuivis pour de possibles fraudes comptables lors de transferts de joueurs.

Sampdoria, le Genoa et Empoli également dans le viseur

Outre la Juventus et Naples, les trois autres clubs de l’élite renvoyés étaient la Sampdoria Gênes, le Genoa et Empoli. étaient aussi concernés deux clubs de Serie B (Parme et Pise), deux de Lega Pro (3e division, Pescara et Pro Vercelli) et deux n’existant plus, Novara et le Chievo Vérone.