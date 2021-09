Ville de Genève : Fin des publicités commerciales dans la rue

Le Conseil municipal a adopté l’initiative «Zéro pub». Le peuple pourrait encore devoir s’exprimer, mais uniquement contre le règlement d’application.

L’annonce d’un spectacle ou une campagne de votation: oui. Une publicité pour des vêtements ou une offre de téléphonie mobile: non. La majorité de gauche du Conseil municipal de la Ville de Genève a fait basculer le vote mardi soir en faveur de l’initiative «Zéro pub». Après des années marquées par plusieurs procédures judicaires, le texte qui réclamait de «libérer» les rues genevoises de la publicité commerciale - tout en conservant l’affichage culturel et institutionnel - a été adopté. Et ce, malgré l’opposition, pour des raisons financières notamment, du Conseil administratif pourtant majoritairement issu de l’Alternative, rapportent plusieurs médias genevois.