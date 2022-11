Costa Rica : Fin des recherches de l’avion du millionnaire allemand

Les autorités ont annoncé l’abandon des recherches de l’avion qui s’est écrasé en mer des Caraïbes avec six personnes à bord, dont le pilote valaisan.

L’avion de Rainer Schaller s’est écrasé le 21 octobre en mer des Caraïbes avec six personnes à bord.

Le Costa Rica a mis fin mardi aux recherches de l’avion dans lequel voyageaient le millionnaire allemand Rainer Schaller et sa famille, qui s’est écrasé le 21 octobre en mer des Caraïbes avec six personnes à bord, dont une personnalité valaisanne . «Aujourd’hui, 1er novembre, nous clôturons officiellement la recherche de l’avion accidenté en mer des Caraïbes», a déclaré le vice-ministre de la Sécurité publique, Martin Arias, dans une vidéo diffusée à la presse.

Seuls deux des six corps ont pu être repêchés, mais «après 11 jours de travail incessant», les secouristes «ont cessé les recherches car plus aucun objet n’était retrouvé», a ajouté le responsable. Plusieurs objets ont été récupérés, tels que des sacs, ainsi qu’une partie du fuselage de l’avion, parti du Mexique, avant de perdre le contact avec la tour de contrôle au Costa Rica, au niveau de Limon où il devait atterrir.

Visite des proches

Des proches des victimes ont pu se rendre sur place mardi, a précisé le ministre de la Sécurité publique, Jorge Torres. «Ils ont prié et pu trouver un peu de paix», a-t-il estimé. Rainer Schaller était le fondateur et le président de la société allemande RSG-Group, qui exploite notamment les salles McFit, la plus importante chaîne de salles de sport d’Europe.