Retraite : Fin des rentes à vie des municipaux lausannois

Les municipaux toucheront désormais une allocation correspondant à 50% de leur dernier salaire brut. Celle-ci sera versée dès le mois suivant leur départ de l’exécutif, au minimum pendant six mois et au maximum pendant cinq ans, selon le préavis communal.

Sytème actuel

Dans le système actuel, le municipal – ou syndic – qui quitte la municipalité a droit à une rente en fonction de son âge et de la durée de son mandat. «Il faut avoir siégé six ans au moins pour toucher une rente», a rappelé Valentin Christe, libéral conservateur.

La rente maximale est plafonnée à 65% du salaire, et il faut avoir siégé 13 ans au moins et être âgé de 55 ans révolus pour la recevoir. Son montant théorique maximum serait de 172'000 francs par an pour un syndic et de 161'000 francs pour un municipal, a calculé le conseiller communal. Des «montants conséquents», a-t-il relevé.