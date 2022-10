Attentat de Nice : Fin des témoignages des proches devant la Cour spéciale

Les témoignages, éprouvants et poignants, des endeuillés, rescapés ou proches des victimes de l’attentat de Nice se sont achevés ce vendredi, devant la Cour d’assises spéciale de Paris, qui ouvrira, mardi, un nouveau chapitre du procès en se penchant sur les faits survenus le 14 juillet 2016, avec un terrible bilan: 86 morts et plus de 450 blessés. Plus de 260 personnes, parfois venues d’Australie ou de Russie, se sont succédé à la barre depuis le 20 septembre, pour dire à la Cour l’«atrocité» de ce qu’elles ont vécu, leur vie «fracassée» depuis l’attentat ou encore dire le sentiment de «culpabilité» du survivant.