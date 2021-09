Covid-19 - Fin des tests gratuits: compromis en vue au Conseil fédéral?

La gratuité des tests Covid pour les personnes non vaccinées va-t-elle être prolongée au-delà du 1er octobre? C’est la question que tout le monde se pose tant les pressions sont fortes dans la population et au Parlement pour que le Conseil fédéral revienne sur sa décision. Même au sein du collège gouvernemental, tout le monde n’est pas d’accord. À l’image du ministre des Finances Ueli Maurer. Selon le Blick mercredi, il devrait proposer à ses collègues, lors de la séance du Conseil fédéral vendredi, de maintenir les tests non payants.

Mais l’UDC zurichois sait qu’il n’a que peu de chances de voir sa proposition passer. Tant Guy Parmelin qu’Alain Berset campent sur leurs positions pour que les non vaccinés paient leurs tests dès le 1er octobre. Mais, avance le Blick, la séance du Conseil fédéral pourrait peut-être aboutir sur un compromis. D’autant que la commission de la santé du National se réunit mercredi et qu’il pourrait en sortir une motion urgente demandant au gouvernement de maintenir la gratuité.

Du coup, pour ne pas se mettre à dos le Parlement et la population qui devra voter fin novembre sur le passeport Covid, le Conseil fédéral pourrait lâcher du lest. Selon le quotidien alémanique, il pourrait couper la poire en deux et satisfaire à la fois les cantons, favorables à la fin des tests gratuits, et tous les partisans de la gratuité. Il pourrait en effet décider de reporter de 2 à 4 semaines la fin de la gratuité, histoire de permettre aux gens qui se sont fait vacciner à leur retour de vacances d’avoir le temps de faire la 2e piqûre. Ou alors il pourrait prendre en charge un certain nombre de tests par personne et par mois. Ce qui permettrait quand même de réduire la facture des contribuables. Enfin, il pourrait faire des exceptions pour certains groupes de la population. Comme les étudiants?