Coronavirus : Fin des tests gratuits: seulement 4166 cas en une semaine en Suisse

On a dénombré quelque 595 cas et 32 hospitalisations par jour durant la semaine écoulée. Avec la fin de la gratuité des tests, le nombre de cas repérés chute drastiquement.

4166 cas supplémentaires, 225 hospitalisations et 25 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie, selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) communiquées ce jeudi.

Selon ces chiffres couvrant les sept derniers jours, on a donc dénombré quelque 595 cas et 32 hospitalisations par jour en moyenne. Lors de la période précédente, on avait compté 1403 cas et 43 hospitalisations par jour.