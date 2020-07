Aéronautique

Fin des vols de certification pour le Boeing 737 MAX

Les modifications effectuées par Boeing sur le 737 MAX ont été évaluées cette semaine. Le régulateur de l’aviation doit décider de la reprise ou non des vols.

«Durant trois jours de tests cette semaine, les pilotes et ingénieurs de la FAA ont évalué les modifications faites par Boeing en lien avec le système automatisé des commandes de vol», a précisé la FAA dans un communiqué. C’est elle qui donnera ou non le feu vert au 737 MAX pour qu’il puisse éventuellement reprendre les airs.

D’autres conditions à remplir

L’agence, elle-même, a été mise en cause au cours des enquêtes lancées après les accidents. Elles ont notamment mis au jour une relation de connivence entre les agents de la FAA et les équipes de Boeing qui a pu mener à une certification trop rapide de l’avion et de son système anti-décrochage, le MCAS. Ce logiciel a été mis en cause aussi bien dans l’accident de la compagnie indonésienne Lion Air en octobre 2018 que celui d’Ethiopian Airlines en mars 2019.