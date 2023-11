Fin d’Omegle, le populaire site de chat vidéo entre inconnus

Omegle a tiré la prise. C’est désormais l’image d’une pierre tombale et d’un message écrit par son fondateur, Leif K-Brooks, qui accueille les internautes sur le site du populaire service de vidéochat. Mettant en contact de parfaits inconnus, la plateforme de discussion via webcam a cessé d’exister mercredi, à la suite d’accusations selon lesquelles le service mettait en relation des mineurs avec des agresseurs sexuels.

«Il ne peut y avoir de compte rendu honnête d’Omegle sans reconnaître que certaines personnes l’ont utilisé à mauvais escient, notamment pour commettre des crimes indescriptibles et odieux», a écrit Leif K-Brooks, qui a fondé le service en 2009, lorsqu’il avait 18 ans. Assurant avoir mis en œuvre «des mesures raisonnables pour lutter contre la criminalité et les abus», telles qu’un système d’anonymat et une équipe de modérateurs humains assistés par une «IA de pointe», il dresse toutefois un constat amer: «La lutte contre la criminalité ne pourra jamais être vraiment gagnée. C’est une bataille sans fin qui doit être menée et recommencée chaque jour.»