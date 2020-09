Gros chambardement sur le site de la Vaudoise aréna. La société qui gère l’enceinte et l’entreprise générale qui menait les travaux de construction ont mis brutalement fin à leur collaboration. «Dès le début 2020, le Conseil d’administration de Centre Sportif de Malley SA (CSM) a pris acte d’un différend persistant entre les parties concernant les conditions d’exécution des dernières étapes du chantier, soit les salles d’escrime et de tennis de table et les piscines, ainsi que la mise en exploitation définitive des deux premières étapes», relève son président Jean-Jacques Schilt mercredi.