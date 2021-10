Vente en ligne : Fin du géoblocage de clients suisses sur des sites étrangers

La pratique qui consiste à rediriger automatiquement la clientèle vers une plateforme suisse, où les prix sont plus hauts, ne sera plus tolérée d’ici janvier.

Les internautes suisses cherchent parfois à acheter moins cher de la marchandise à l’étranger. Or, écrit la «NZZ am Sonntag», il arrive que certaines plateformes redirigent automatiquement vers un site suisse, où les tarifs sont plus hauts. C’est le cas des produits de la marque Nespresso, qui a indiqué au journal dominical que l’orientation de sa clientèle avait comme objectif de «rendre l’expérience client aussi agréable que possible».