Genève : Fin du masque obligatoire à l’hôpital et dans les EMS

Dès le 30 mai, il n’y aura plus besoin de porter une protection pour rendre visite à un proche hospitalisé ou aux résidents d’un établissement médico-social.

«L'évolution épidémiologique favorable permet désormais d'assouplir les mesures de protection» dans les hôpitaux, les cliniques et les EMS, a informé le Service du médecin cantonal, mercredi. Dès lundi prochain (30 mai 2022), le port du masque d'hygiène contre le Covid ne sera plus obligatoire pour les visiteurs. La mesure «ne se justifie plus sous l'angle sanitaire», a souligné le Canton. Le personnel est également concerné.