Plus besoin de porter le masque sur les quais de gare suisses

Le Conseil fédéral ayant décidé le 23 juin de supprimer l’obligation de porter le masque à l’extérieur à partir du 26 juin, les voyageurs se trouvant sur les quais de gare (en souterrain et à niveau), aux arrêts de tram ou de bus, sur les télésièges et sur le pont des bateaux ne seront plus obligés de le porter dès cette date, confirment les CFF. Les halles et les passages commerciaux sont aussi considérés comme espaces extérieurs lorsqu’ils disposent de grandes ouvertures sur au moins deux côtés.



L’obligation de porter le masque à partir de 12 ans est toutefois maintenue, comme auparavant, dans tous les véhicules des transports publics, ainsi que dans les espaces clos des gares comme les boutiques ou les salles d’attente. Cette obligation vaut aussi pour les personnes vaccinées ou guéries. Les centres de vente, les salles d’attente, les galeries commerciales en sous-sol sont considérés comme des espaces clos. Les masques doivent également être portés dans les espaces clos des bateaux. La règle de la première porte dans les bus est maintenue; elle n’est ouverte que pour la vente de billets et pour les personnes malvoyantes.