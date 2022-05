Football : Fin du procès entre les femmes de Rooney et Vardy

L’affaire qui oppose Coleen Rooney à Rebekah Vardy a pris fin jeudi à Londres.

Coleen Rooney (à g.) et Rebekah Vardy

Le procès de la rocambolesque affaire qui oppose Coleen Rooney à Rebekah Vardy, deux influenceuses connues surtout pour être les femmes de footballeurs anglais, s’est conclu jeudi à Londres avec des accusations de mensonges d’une part et des demandes de réparation de l’autre.

L’affaire suscite un tel intérêt au Royaume-Uni qu’elle a son propre surnom: «Wagatha Christie» – WAG («Wives and Girlfriends») étant un acronyme utilisé pour désigner les compagnes des sportifs célèbres.

Accusations sur les réseaux

En octobre 2019, Coleen Rooney, la femme de l’ancienne star du football anglais Wayne Rooney, affirme avoir mené «l’enquête» et accuse nommément sur Instagram et Twitter Rebekah Vardy, mariée à l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy, d’avoir transmis au tabloïd The Sun de «fausses histoires» la concernant.