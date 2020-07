France

Fin du procès Mediator après «517 heures d'audience»

Le tribunal correctionnel de Paris rendra le 29 mars 2021 son jugement au procès des laboratoires Servier et de l'Agence du médicament, dans l'affaire du scandale sanitaire du Mediator.

Un total de plus de 10 millions d'euros d'amendes a été requis contre six sociétés du groupe.

Après «517 heures et quelques minutes d'audience», les juges vont «devoir mettre de côté l'émotion très forte (...) ressentie», a déclaré la présidente du tribunal Sylvie Daunis. «Car cette émotion ne doit pas être le guide de notre décision. Seul le respect du droit et de la procédure peuvent être le fil conducteur de notre réflexion, même si cela peut être difficile à entendre pour les victimes», a souligné la magistrate.

«Choix cynique»

Drame humain

Un total de plus de 10 millions d'euros d'amendes a été requis contre six sociétés du groupe, jugées notamment pour «tromperie aggravée», «escroquerie» et «homicides et blessures involontaires». Une amende de 200'000 euros a été demandée contre l'Agence de sécurité du médicament, qui a reconnu une «part de responsabilité» dans ce «drame» humain.