Arabie saoudite: Fin du ramadan: la fête fixée à vendredi dans le royaume

L’Arabie saoudite a annoncé jeudi que l’Aïd al-Fitr, la fête musulmane qui marque la fin du mois de jeûne sacré du ramadan, aurait lieu vendredi dans le royaume. Lieu de naissance de l’islam et du grand pèlerinage du hajj, la riche monarchie du Golfe abrite les sites les plus saints de cette religion, à commencer par La Mecque, et conserve ainsi une influence particulière à travers le monde musulman. «Demain, vendredi, sera le premier jour de l’Aïd al-Fitr», jeudi étant le dernier jour de jeûne du ramadan, a annoncé le cabinet royal, cité par l’agence de presse officielle SPA. La date de l’Aïd al-Fitr est déterminée par l’observation du croissant de lune, conformément au calendrier lunaire musulman, qui diffère du calendrier grégorien.