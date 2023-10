Fin du statut S: ce que prévoit Berne pour renvoyer les Ukrainiens au pays

La guerre n’est de loin pas finie en Ukraine mais Berne se prépare déjà à l’après, soit sur la manière dont la Suisse va rapatrier les réfugiés ukrainiens au bénéfice du statut de protection S. Le Conseil fédéral a donc chargé le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) de concocter un plan de mise en œuvre de la levée de ce statut, a-t-il fait savoir vendredi sans donner plus de détails. Mais le Blick a manifestement pu lire le document et voici ce qu’il en ressort.

Quelque 70’000 des 90’000 Ukrainiens en Suisse seraient ainsi tenus de quitter le pays après la fin du statut S. Quelque 56’000 rentreraient volontairement, mais 14’000 ne le feraient pas. Berne prévoirait ces départs d’ici un an et demi selon deux variantes: la première avec des départs échelonnés pour différents groupes avec un délai de 3 à 9 mois; la seconde avec un même délai, de 6 à 9 mois, pour tout le monde.

Exception pour les apprentis

Selon le Conseil fédéral, le SEM a consulté les conférences, commissions et associations cantonales concernées. Et celles-ci ont «unanimement soutenu les grandes lignes du plan et se sont félicitées que la question du retour soit déjà abordée». Berne a en outre précisé «que dès que les réfugiés pourront rentrer sans crainte dans leur pays et que le statut de protection S pourra être levé, les recommandations formulées dans le plan seront revues et adaptées si nécessaire».