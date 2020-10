Coronavirus : Fin du traçage papier dans les restaurants et bars vaudois

Les établissements du canton de Vaud ont été priés par le Conseil d’État d’opter pour un traçage numérisé des clients pendant la crise du Covid-19. L’usage du papier doit désormais être réservé à des situations exceptionnelles.

Dans un message posté sur internet, GastroVaud dit «déplorer» cette surcharge de travail liée à ces nouvelles exigences et la difficulté pratique de les mettre en œuvre. L’association enjoint toutefois ses membres «à suivre à la lettre» les recommandations. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, elle demande notamment de télécharger les applications SocialScan (pour les restaurateurs) et SocialPass (pour les clients).

Médecin cantonal «intraitable»

Pour le Conseil d’État, un renforcement du système de traçabilité est jugé indispensable «pour maintenir actif le secteur économique de la restauration et éviter sa fermeture pure et simple.» Et d’ajouter: «l’objectif de cette obligation est donc à la fois sanitaire et économique.»