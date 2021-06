Élection présidentielle : Fin du vote en Iran, les résultats attendus samedi

Les rares sondages disponibles donnent l’ultraconservateur Ebrahim Raïssi vainqueur dès le premier tour de l’élection présidentielle en Iran.

Les Iraniens ont voté vendredi pour désigner un nouveau président à l’occasion d’une élection annoncée gagnée d’avance pour l’ultraconservateur Ebrahim Raïssi sur fond de grogne face à la grave crise économique et sociale qui ronge le pays.

Chef de l’Autorité judiciaire, Ebrahim Raïssi, 60 ans, fait figure d’archifavori, faute de concurrence réelle après la disqualification de ses principaux adversaires. Mais depuis 1997, la présidentielle iranienne a réservé régulièrement des surprises. En sera-t-il de même cette année? Les résultats qui pourraient être connus dès samedi à la mi-journée le diront. L’annonce d’un second tour le 25 juin serait assurément un coup de théâtre tant les rares sondages disponibles donnaient Ebrahim Raïssi vainqueur dès le premier tour.

«Garder le silence»

Se présentant comme le champion de la lutte anticorruption et le défenseur des classes populaires au pouvoir d’achat miné par l’inflation, Ebrahim Raïssi est le seul des quatre candidats en lice a avoir véritablement mené campagne. «J’espère qu’il saura [épargner à la population] les privations», a confié à l’AFP une de ses électrices à Téhéran, une infirmière drapée dans un tchador noir.

Zahra Farahani, femme au foyer, a elle aussi choisi Ebrahim Raïssi, dont dit apprécier «la performance à [la tête] de la Justice». Menuisier, Hossein Ahmadi fait, lui, partie de ces déçus qui accusent les autorités de n’avoir «rien fait» pour le pays. «Nous n’avons d’autre choix que de garder le silence et de rester à la maison en espérant ainsi faire entendre nos voix», a-t-il dit à l’AFP.

Saïd Zarii, commerçant, s’est aussi abstenu. «Que je vote ou non», a-t-il dit à l’AFP, «quelqu’un a déjà été élu: ils organisent les élections pour les médias.» En 2017, le président Hassan Rohani, un modéré prônant une politique d’ouverture avec l’Ouest et plus de libertés individuelles, avait été réélu au premier tour. La participation s’était montée à 73%. Mais l’espoir qu’il incarnait a fait place à la désillusion.

«Péché»

Face à des appels au boycottage lancés par l’opposition en exil, et par quelques dissidents en Iran, le guide suprême Ali Khamenei a multiplié les appels à participer en masse au scrutin. «Les élections sont importantes quoi qu’il arrive, et malgré les problèmes, nous devons aller voter», a déclaré Hassan Rohani vendredi en faisant référence à l’interdiction faite à plusieurs poids lourds de se présenter face à Ebrahim Raïssi.

Le plus célèbre de ces recalés, l’ancien président Mahmoud Ahmadinejad, a publié vendredi un message vidéo dénonçant une élection organisée «contre les intérêts du pays». «Je ne veux pas participer à ce péché», a-t-il déclaré.

Outre Ebrahim Raïssi, qui avait obtenu 38% des voix face à Hassan Rohani en 2017, trois candidats sont en lice: un député peu connu, Amirhossein Ghazizadeh-Hachémi, un ex-commandant en chef des Gardiens de la Révolution, le général Mohsen Rézaï, et un technocrate, Abdolnasser Hemmati, ex-président de la Banque centrale.

Priorité à l’économie

Ce retrait et le rétablissement de sanctions américaines punitives qui a suivi ont plongé le pays dans une violente récession en privant notamment le gouvernement de ses recettes pétrolières à l’exportation. En décembre et janvier 2017-2018 et en novembre 2019, deux vagues de contestation ont été violemment réprimées.